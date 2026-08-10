Controlli movida nel quartiere Decumani: in campo forze dell'ordine e Asl

Gli agenti dei commissariati Decumani, Arenella e Montecalvario, unitamente ai militari della guardia di finanza, con il supporto di personale dell’Asl Napoli 1, hanno effettuato controlli nel quartiere Decumani.
Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato complessivamente 48 persone e controllato 10 esercizi commerciali.
Ad alcuni dei titolari sono state contestate diverse non conformità significative, imposte prescrizioni per violazioni di varia natura, elevando sanzioni amministrative per un totale complessivo di 2.000 euro.