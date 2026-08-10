Afragola: sorpreso con la droga e arrestato Manette ai polsi di un 31enne

La polizia ha arrestato un 31enne per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Afragola, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Principe di Napoli, hanno notato il predetto con fare guardingo e lo hanno controllato trovandolo in possesso di 9 involucri di cocaina/crack del peso complessivo di circa 3 grammi, e di 130 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.