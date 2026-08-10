La terra torna a tremare, notte di paura: gente di nuovo in strada Alle 2.27 di questa mattina, un sisma di magnitudo 3,0 ha svegliato i residenti di Pozzuoli

Una nuova scossa di terremoto ha interessato i Campi Flegrei. Alle 2.27 di questa mattina, un sisma di magnitudo 3,0 ha svegliato i residenti di Pozzuoli, ancora alle prese con le conseguenze della forte scossa di magnitudo 4,7 registrata nella serata del 31 luglio. Secondo i dati rilevati dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il terremoto ha avuto una profondita' di circa 4 chilometri e un epicentro nella zona di via Fascione.

Il sindaco di Pozzuoli: per Ingv sciame sismico finito

"L'Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione la conclusione dello sciame sismico iniziato alle ore locali 02:27 del 10/08/2026 (UTC 00:27 del 10/08/2026) e costituito in via preliminare da 7 terremoti con magnitudo Md 1.0 (7 localizzati) e magnitudo massima Md = 3.0 0.3 localizzati nell'area dei Campi Flegrei".

Lo scrive in un post social sulla pagina del Comune il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni.