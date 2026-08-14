Secondigliano: tenta un'estorsione minacciando commerciante con una pistola La polizia arresta un 38enne

La polizia ha arrestato un 38enne, per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Gli agenti della squadra mobile e del commissariato Secondigliano hanno accertato che, nei giorni scorsi, l’uomo aveva avvicinato il titolare di un esercizio commerciale pretendendo il pagamento di una somma di denaro, sotto la minaccia di una pistola.

Gli operatori hanno quindi predisposto un servizio di osservazione nel corso del quale l'uomo si è ripresentato presso l’attività commerciale e, dopo aver reiterato la richiesta estorsiva, è stato bloccato con non poche difficoltà e dopo una colluttazione.