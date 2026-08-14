Movida a Bagnoli, stretta della Questura: controlli nei locali e multe

Nella giornata di ieri, circa 70 operatori della Polizia di Stato hanno effettuato una vasta operazione "ad alto impatto" nel quartiere di Bagnoli, in particolare nelle aree della movida.
TUTTI I REPARTI IMPEGNATI NELL'OPERAZIONE
All'operazione ha preso parte personale della Questura di Napoli, in particolare gli agenti dei Commissariati Bagnoli, Pianura, Ponticelli e Vasto-Arenaccia, della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, delle Unità Cinofile dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, della Polizia Stradale, del Reparto Prevenzione Crimine Campania e del Reparto Mobile.
661 PERSONE IDENTIFICATE, DECINE DI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
Nel corso del servizio sono state identificate 661 persone, di cui 29 sottoposte al precursore alcol e 7 al precursore droga. Sono stati controllati 322 veicoli, contestate 51 violazioni del Codice della Strada e ritirate 4 patenti di guida, per un totale di 32 punti decurtati.
DENUNCIA PER STUPEFACENTI E SEQUESTRO DI MARIJUANA E HASHISH
Gli operatori hanno denunciato una persona per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, sequestrando circa 18 grammi di marijuana e circa 6 grammi di hashish. Sono state inoltre sanzionate amministrativamente 2 persone sorprese a esercitare l'illecita attività di parcheggiatore abusivo.
CONTROLLI ANCHE SU 7 ATTIVITÀ COMMERCIALI
Infine, sono state controllate 7 attività commerciali, di cui 3 sanzionate amministrativamente per occupazione abusiva di suolo pubblico.