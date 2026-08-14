L'Arsenal vuole Osimhen: il Napoli incasserebbe il 10 per cento

Dalle indiscrezioni inglesi lanciate dal Telegraph su un affondo dell'Arsenal per Victor Osimhen passa molto più di un semplice intreccio di mercato estivo. Per il Napoli, i movimenti dei Gunners attorno all'attaccante nigeriano non sono soltanto una suggestione esotica, ma una potenziale fonte di guadagno e un’occasione strategica per il proprio reparto avanzato.
I contatti tra la dirigenza londinese e il Galatasaray — nati sul fronte Martinelli e Nwaneri — si stanno trasformando in una trattativa per portare l'ex bomber azzurro in Premier League. E a Castel Volturno le antenne sono più che mai dritte per due motivi ben precisi.
1. La clausola del 10%: ossigeno puro per le casse azzurre
Al momento del passaggio di Osimhen a titolo definitivo al Galatasaray, Aurelio De Laurentiis ha blindato l'operazione con una clausola fondamentale: il 10% sulla futura rivendita del giocatore.
I turchi hanno già respinto le sirene arabe dell'Al-Hilal (che si era spinto fino a 130 milioni di euro), ma di fronte alla potenza di fuoco della Premier League e all'inserimento di contropartite di livello, l'affare può decollare. Un’eventuale cessione a cifre stellari garantirebbe al Napoli un extra-budget milionario a costo zero, un tesoretto immediato da reinvestire subito nelle battute finali del mercato.
2. Il restyling dell'attacco e la tentazione Gabriel Jesus
L'uscita di scena di Osimhen verso Londra si incastrerebbe perfettamente con le necessità tattiche e di gol del Napoli emersa dopo il ritiro abruzzese. Ed è qui che i fili del destino si incrociano: con l'eventuale arrivo del nigeriano alla corte di Arteta, gli spazi nell'attacco dell'Arsenal si restringerebbero ulteriormente, spalancando le porte all'addio di Gabriel Jesus.
Il brasiliano è un profilo molto gradito al Napoli, che sta valutando come rinforzare l'attacco con elementi di esperienza internazionale e grande peso specifico. Un attaccante moderno, capace sia di concludere che di legare il gioco, risolvendo quelle difficoltà a riempire l'area evidenziate nelle ultime amichevoli.