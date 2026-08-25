Incendio in metro nella stazione di Piazza Amedeo a Napoli: stop ai treni Nessun ferito, ma circolazione sospesa tra San Giovanni Barra e Campi Flegrei

Momenti di tensione nel primo pomeriggio di oggi a Napoli, dove un incendio si è sviluppato all'interno della stazione di piazza Amedeo, lungo la linea 2 della metropolitana.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area. Secondo le prime informazioni trapelate, non si registrano persone coinvolte o ferite. Fortunatamente, al momento del rogo la stazione era già chiusa al pubblico poiché interessata da interventi programmati di potenziamento e manutenzione.

Disagi e ripercussioni sulla linea

L'episodio ha tuttavia avuto pesanti ripercussioni sulla mobilità cittadina. Per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso e i conseguenti controlli tecnici, la circolazione ferroviaria è stata sospesa a partire dalle 14:30 circa sull'intera tratta compresa tra Napoli San Giovanni Barra e Napoli Campi Flegrei.

I tecnici e le autorità competenti sono al lavoro per accertare le cause che hanno generato le fiamme e per valutare i tempi necessari al ripristino della normale circolazione ferroviaria.