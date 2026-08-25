Tentata rapina in un esercizio commerciale: arrestato un 38enne Ecco cosa è successo in piazza Garibaldi a Napoli

La polizia ha arrestato un 38enne, per tentata rapina, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, hanno notato l'uomo intento a danneggiare alcune macchine per granite poste all’esterno di un esercizio commerciale.

Gli agenti, prontamente intervenuti, hanno bloccato il 38enne non senza difficoltà; pochi istanti dopo, gli operatori sono stati avvicinati dal titolare dell’esercizio commerciale, il quale ha riferito che, poco prima, lo stesso aveva cercato di asportare il denaro presente all’interno del registratore di cassa e che, nel tentativo di fermarlo, era nata una colluttazione, riuscendo tuttavia ad allontanarlo anche grazie anche all’aiuto di alcuni avventori del bar.

Successivamente, non essendo riuscito nell’intento delittuoso, aveva iniziato a danneggiare alcune macchinette all’esterno del bar.