Torre Annunziata: sorpreso con la droga e arrestato Manette ai polsi di un 43enne

La polizia ha arrestato un 43enne per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti del commissariato di Torre Annunziata, con l’ausilio della squadra cinofili dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione dell'uomo dove hanno rinvenuto un barattolo con 16 involucri di marijuana del peso di circa 34 grammi, un ulteriore involucro della medesima sostanza del peso di circa 2 grammi, diverso materiale per il confezionamento della droga e oltre 23.000 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Inoltre, all’interno di due valigie in un locale adibito a garage, sono stati rinvenuti una busta contenente circa 650 grammi di marijuana, un coltello con la lama intrisa di sostanza stupefacente, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.