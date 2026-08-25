Napoli violenta: ennesima rapina in poche ore a piazza Garibaldi Un 23enne arrestato da polizia e carabinieri

Polizia e carabinieri hanno arrestato un 23enne, con precedenti di polizia, per rapina, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Garibaldi, hanno notato 3 uomini che stavano aggredendo un uomo e che, alla loro vista, si sono dati alla fuga.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto uno dei 3 fuggitivi e, grazie anche all’ausilio dei militari dell’arma dei carabinieri, lo hanno bloccato con non poche difficoltà, mentre i due complici sono riusciti a far perdere le proprie tracce.

Inoltre, gli operatori hanno accertato che la vittima era stata avvicinata dai 3 che, dopo averle asportato il telefono, l’avevano aggredita fisicamente.Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.