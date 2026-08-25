Turista spintonata e rapinata: terrore in centro a Napoli La polizia ha arrestato un 29enne

La polizia ha arrestato un 29enne per rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti della squadra mobile, hanno notato un uomo che, dopo aver spintonato e strattonato una donna, si è impossessato di due collanine d’oro che la donna portava al collo, per poi darsi alla fuga in direzione di via Antonio Ranieri.

I poliziotti, immediatamente intervenuti, dopo un breve inseguimento lo hanno raggiunto e bloccato non senza difficoltà, trovandolo in possesso del maltolto.

L'uomo alla fine è stato arrestato mentre l'intera refurtiva è stata restituita alla legittima proprietaria.