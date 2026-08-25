Quartieri Spagnoli e Porta Nolana: controlli della polizia Attività disposta dalla questura di Napoli

Nei giorni scorsi, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli predisposti dalla questura di Napoli nelle aree dei quartieri spagnoli e porta nolana, gli agenti della polizia di stato, e nello specifico dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, dei commissariati Montecalvario e Dante e della polizia stradale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nelle aree interessate.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato 305 persone, di cui 68 con precedenti, controllato 75 veicoli e contestato 8 violazioni del codice della strada.