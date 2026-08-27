Archivio di Stato a Napoli: al via il progetto "Aperti per voi" Dal 3 settembre visite guidate gratuite nelle sedi monumentali

La storia si conserva, la cultura si condivide. Rafforzare il rapporto tra cittadini e patrimonio culturale, promuovendo la conoscenza dei luoghi che custodiscono la memoria del Paese, è l’obiettivo della collaborazione tra il Touring Club Italiano e l’Archivio di Stato di Napoli. Da settembre, all’ordinaria apertura al pubblico dell’Istituto si affiancherà un programma di visite guidate gratuite, reso possibile dall’impegno dei Volontari del Touring.

Il progetto rientra nel Protocollo d’Intesa sottoscritto tra la Direzione generale Archivi del Ministero della Cultura e il TCI. Nella prima fase, coinvolge gli Archivi di Stato di Milano, Roma, Napoli e Palermo e punta ad ampliare le occasioni di accesso e fruizione attraverso il coinvolgimento del volontariato culturale.

A Napoli il progetto interessa le due prestigiose sedi dell’Archivio di Stato: il Complesso monumentale dei Santi Severino e Sossio, tra i più importanti complessi monastici del Mezzogiorno, e Palazzo Carafa-Loffredo, sede di Pizzofalcone, luogo di straordinario valore storico, architettonico e paesaggistico. Il calendario prevede visite presso la sede di via Egiziaca a Pizzofalcone, 44 nelle giornate di giovedì 3, 10, 17 e 24 settembre, mentre presso il Complesso monumentale dei Santi Severino e Sossio, in piazzetta del Grande Archivio, 5, gli appuntamenti sono fissati per sabato 12 e 26 settembre. In entrambi i casi il ritrovo è previsto alle ore 10.15, con visita guidata dalle 10.30 alle 11.30. Le visite sono gratuite e aperte al pubblico, con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento dei posti disponibili. Per partecipare è necessario scrivere esclusivamente all’indirizzo apertipervoi.napoli@volontaritouring.it, specificando la sede e la data prescelte.

Lo stesso schema di visite proseguirà nei mesi successivi, con appuntamenti di giovedì presso la sede di Pizzofalcone e di sabato presso la sede centrale. Le singole date saranno comunicate attraverso i canali dell’Archivio di Stato di Napoli e del Touring Club Italiano. In occasione del primo appuntamento, giovedì 3 settembre 2026 alle ore 10.30, presso la sede di Pizzofalcone si terrà la cerimonia inaugurale, con gli interventi di Ferdinando Salemme, direttore dell’Archivio di Stato di Napoli, e di Giovanni Pandolfo, consigliere nazionale del Touring Club Italiano e console regionale per la Campania.

In questo quadro di valorizzazione si inserisce anche il bando, pubblicato il 18 giugno e con scadenza alle ore 12.00 del 4 settembre 2026, per l’affidamento in concessione della gestione integrata dei servizi al pubblico presso la sede centrale di piazza del Grande Archivio: un ulteriore passo nel percorso di rinnovamento e apertura dell’Istituto alla cittadinanza.

“L’Archivio di Stato di Napoli è un luogo emblematico che per storia, architettura e valore culturale rappresenta molto più di un istituto di conservazione: è uno spazio vivo, parte integrante della città. In questa prospettiva, la collaborazione tra pubblico e privato si conferma strategica: da un lato grazie all’impegno dei volontari del Touring Club Italiano, dall’altro con il percorso avviato per l’affidamento dei servizi al pubblico, che insieme contribuiscono ad ampliare l’accesso e a rendere sempre più fruibili sedi straordinarie come questa. È attraverso sinergie concrete che possiamo rendere questi luoghi pienamente accessibili, restituendoli alla collettività nella loro dimensione più autentica”, dichiara il Direttore generale Archivi Antonio Tarasco.

L’ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI

E' uno dei più rilevanti istituti archivistici italiani ed europei. Con circa settanta chilometri lineari di documentazione, custodisce testimonianze fondamentali della storia politica, amministrativa, sociale ed economica del Mezzogiorno e dell’intero Paese, offrendo un patrimonio di inestimabile valore per studiosi, cittadini e nuove generazioni.

TOURING CLUB ITALIANO

Fondato nel 1894, il Touring Club Italiano promuove la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano.

APERTI PER VOI

Con il progetto Aperti per Voi, dal 2005 il Touring Club Italiano si impegna, grazie anche ai suoi volontari, a prendersi cura in tutta Italia di beni di eccezionale valore, garantendo l’accoglienza continuativa dei visitatori e l’attività informativa e di orientamento nei luoghi d’arte e cultura. Dal 2005 sono oltre 26 milioni i visitatori accolti; oggi sono oltre 1.600 i volontari attivi in più di 90 luoghi, distribuiti in 34 città e 14 regioni.