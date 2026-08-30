Napoli, Dramma ai giardini del Molosiglio: 68enne accoltellato Uomo ucraino ferito all'addome per aver sedato una lite

Un uomo di 68 anni, di origine ucraina, è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Pellegrini dopo essere stato raggiunto da un fendente all'addome. Il suo unico "torto"? Aver tentato di fare da paciere in una discussione degenerata nel peggiore dei modi. Il quadro investigativo è attualmente affidato ai Carabinieri della Compagnia Napoli Centro, giunti tempestivamente nel nosocomio della Pignasecca. Il sessantottenne è arrivato al pronto soccorso del Pellegrini in condizioni critiche, presentando una profonda ferita da taglio all'altezza dell'addome. Stando ai primi riscontri e alle sommarie informazioni raccolte sul posto, l'aggressione sarebbe maturata nei pressi della nota area verde cittadina. La vittima sarebbe intervenuta generosamente per sedare una lite furibonda tra terzi. Il tentativo di mediazione si è concluso con l'affondo brutale: uno dei contendenti si è scagliato contro l'anziano, colpendolo a freddo prima di dileguarsi nel nulla.

L'intervento chirurgico e le indagini

I medici del pronto soccorso, valutata la gravità della lesione interna, hanno immediatamente disposto il trasferimento in sala operatoria. L'intervento chirurgico è perfettamente riuscito, scongiurando il pericolo di vita, ma la prognosi resta riservata a causa della delicatezza del trauma addominale.

Nel frattempo, gli inquirenti dell'Arma stanno battendo ogni pista. Al vaglio degli investigatori ci sono le testimonianze di eventuali presenti e le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona del Molosiglio, nel tentativo di dare un volto e un nome all'aggressore e chiarire i contorni di un episodio che riaccende i riflettori sulla sicurezza nelle aree pubbliche della città.