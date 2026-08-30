IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Il vil denaro

Vietare l'esposizione di striscioni nelle partite casalinghe di campionato per motivi di ordine pubblico non sarà una strada perseguibile dalla SSC Napoli.
Qualunque sia la motivazione - solo in apparenza nobile - che ha spinto Aurelio De Laurentiis a fare una richiesta così astrusa, il tifo cittadino pare non l'abbia presa bene se è comparso in centro un libero striscione che ricordava - in breve - al presidente che il Napoli è della gente e non suo.
Tanto più che la suddetta istanza aveva come vera e unica ragione "l'ampliamento degli spazi espositivi per le nuove sponsorizzazioni del club". Sempre e solo il vil denaro.