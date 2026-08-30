IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Il vil denaro Il divieto di esporre gli striscioni nelle partite casalinghe

Vietare l'esposizione di striscioni nelle partite casalinghe di campionato per motivi di ordine pubblico non sarà una strada perseguibile dalla SSC Napoli.

Qualunque sia la motivazione - solo in apparenza nobile - che ha spinto Aurelio De Laurentiis a fare una richiesta così astrusa, il tifo cittadino pare non l'abbia presa bene se è comparso in centro un libero striscione che ricordava - in breve - al presidente che il Napoli è della gente e non suo.

Tanto più che la suddetta istanza aveva come vera e unica ragione "l'ampliamento degli spazi espositivi per le nuove sponsorizzazioni del club". Sempre e solo il vil denaro.