SSC Napoli, presentato nuovo Kit Pre-Match: omaggio al calcio degli anni Novanta

Il Napoli presenta il nuovo kit Pre-Match: esordirà oggi al Maradona contro il Como

ssc napoli presentato nuovo kit pre match omaggio al calcio degli anni novanta

Il Napoli scende in campo oggi al Maradona contro il Como per la prima partita in casa di questa nuova stagione di Serie A. Con gli azzurri esordirà anche la nuova collezione Pre-Match

Napoli.  

Il Napoli ha presentato il nuovo Kit Pre-Match: maglia e felpa che i calciatori indosseranno in campo prima delle gare ufficiali. Collezione realizzata come sempre in collaborazione con EA7, che farà il suo esordio oggi - domenica 30 agosto - in occasione di Napoli-Como, prima gara ufficiale della stagione allo Stadio Diego Armando Maradona.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ULTIME SU NAPOLI-COMO.

La collezione si distingue per la tonalità off white e per una texture composta da motivi geometrici dedicati al Centenario di SSC Napoli. Le sfumature del bianco e del Centenary Blue richiamano l’estetica del calcio degli anni Novanta, reinterpretata in chiave contemporanea.

SSC Napoli, presentata la nuova collezione Pre-Match

La Maglia Pre-Match presenta un colletto in rib sfumato, realizzato in tessuto Jacquard con la transizione cromatica integrata direttamente nel filato. Al centro del petto trovano spazio i loghi SSC Napoli, EA7 e Coca-Cola, Global Training Kit Partner del Club. La Felpa Pre-Match riprende l’identità grafica della maglia ed è caratterizzata da un collo alto in costina Jacquard. Il piping azzurro lungo i pannelli laterali e le maniche ne valorizza le linee e conferisce dinamismo al design.

Sul retro di entrambi i capi, il grande lettering “SSC NAPOLI” completa il design e rafforza il legame con l’identità del Club.

La Maglia Pre-Match e la Felpa Pre-Match 2026/27 sono disponibili da oggi, 30 agosto 2026, sullo store online ufficiale SSC Napoli e in tutti gli store ufficiali del Club. Dal 31 agosto saranno disponibili anche presso tutti i rivenditori autorizzati.

Ultime Notizie