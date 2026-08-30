SSC Napoli, presentato nuovo Kit Pre-Match: omaggio al calcio degli anni Novanta Il Napoli presenta il nuovo kit Pre-Match: esordirà oggi al Maradona contro il Como

Il Napoli ha presentato il nuovo Kit Pre-Match: maglia e felpa che i calciatori indosseranno in campo prima delle gare ufficiali. Collezione realizzata come sempre in collaborazione con EA7, che farà il suo esordio oggi - domenica 30 agosto - in occasione di Napoli-Como, prima gara ufficiale della stagione allo Stadio Diego Armando Maradona.

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La collezione si distingue per la tonalità off white e per una texture composta da motivi geometrici dedicati al Centenario di SSC Napoli. Le sfumature del bianco e del Centenary Blue richiamano l’estetica del calcio degli anni Novanta, reinterpretata in chiave contemporanea.

SSC Napoli, presentata la nuova collezione Pre-Match

La Maglia Pre-Match presenta un colletto in rib sfumato, realizzato in tessuto Jacquard con la transizione cromatica integrata direttamente nel filato. Al centro del petto trovano spazio i loghi SSC Napoli, EA7 e Coca-Cola, Global Training Kit Partner del Club. La Felpa Pre-Match riprende l’identità grafica della maglia ed è caratterizzata da un collo alto in costina Jacquard. Il piping azzurro lungo i pannelli laterali e le maniche ne valorizza le linee e conferisce dinamismo al design.

Sul retro di entrambi i capi, il grande lettering “SSC NAPOLI” completa il design e rafforza il legame con l’identità del Club.

La Maglia Pre-Match e la Felpa Pre-Match 2026/27 sono disponibili da oggi, 30 agosto 2026, sullo store online ufficiale SSC Napoli e in tutti gli store ufficiali del Club. Dal 31 agosto saranno disponibili anche presso tutti i rivenditori autorizzati.