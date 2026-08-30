Verso Napoli-Como, Badiashile non convocato! Le ultime sulla partita Lista convocati e probabile formazione: tutto pronto per Napoli-Como

Il Napoli scenderà in campo oggi alle 18:30 contro il Como di Cesc Fabregas allo Stadio Diego Armando Maradona: sfida valevole per la seconda giornata di Serie A. Ieri mister Massimiliano Allegri ha presentato il match in conferenza stampa: «La condizinone non è ancora ottimale, quindi è importante giocare una partita di buona tecnica e con grande intelligenza e pazienza»

All'elenco convocati per Napoli-Como manca l'ultimo nuovo acquisto del club azzurro Benoit Badiashile. Ieri sul calciatore francese Allegri ha detto: «Badiashile è indietro, perché si è allenato poco con il Chelsea, quindi ha bisogno di un po' di tempo per rimettersi in condizione».

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Napoli-Como: i convocati di Max Allegri

Di seguito l'elenco convocati del Napoli per la sfida di oggi contro il Como:

Alisson Santos, Anguissa, Beukema, Contini, De Bruyne, Di Lorenzo, Favasuli, Garofalo, Gilmour, Giovane, Hojlund, Lang, Lobotka, Lucca, Rafa Marin, McTominay, Meret, Milinkovic-Savic, Neres, Olivera, Politano, Rrahmani, Spinazzola, Vergara.

La probabile formazione del Napoli vede Meret tra i pali con Di Lorenzo, Rrahmani, Marín ed Olivera - piuttosto che Spinazzola come contro il Genoa - a completare il reparto arretrato. Centrocampo uguale alla prima di campionato con Anguissa, Lobotka e McTominay e Kevin De Bruyne dalla panchina. Potrebbe esserci un tridente inedito con Politano, Hojlund e Noa Lang.