Sampdoria-Juve Stabia 1-2, De Giorgio: "Serata da incorniciare" "Ci tenevamo a fare risultato in un campo così prestigioso. La vittoria è arrivata meritatamente"

"È stata una serata da incorniciare, resterà per sempre come uno dei ricordi più belli della mia carriera": così Pietro De Giorgio si è espresso dopo la vittoria della sua Juve Stabia a Genova contro la Sampdoria (1-2). Al gol di Tutino le vespe hanno risposto nella ripresa con i gol di Bellich e Di Nardo per tre punti pesantissimi nell'avvio stagionale. "Ci tenevamo a fare risultato in un campo così prestigioso. La vittoria è arrivata meritatamente e per me è la prima vittoria in B. Farla in questo stadio non l'avrei mai immaginato. Non posso che essere felice di quanto fatto": ha aggiunto il tecnico gialloblu.

Il tabellino

Serie B

Seconda Giornata

Sampdoria-Juve Stabia 1-2

Marcatori: 48' pt Tutino (S), 28' st Bellich (J), 37' st Di Nardo (J)

Sampdoria (4-3-3): Vindahl; Di Pardo, Gartenmann, Viti, Cicconi; Henderson, Esposito (35′ pt Begic), Makoumbou; Sinani (42′ st Insigne), Tutino (21′ st Mezzotero), Depaoli (47′ pt Verschaeren). All. Corradi. A disp. Krastev, Ghidotti, Riccio, Bellemo, Paratici, Ferrari, Abildgaard, Rodella

J. Stabia (4-3-3): Boer; Ricciardi, Bettella, Bellich, Scuderi; Karic (36′ st Kumi), Buglio (20′ st Artioli), Pierobon (25′ st Battistella); Patané, Candellone (25′ st Di Nardo), Piscopo (25′ st Fernandes). All. De Giorgio. A disp. Vukovic, Pietrangeli, Douglas, Sandrucci, Maistro, Gallea, Maggioni

Arbitro: Mucera

Ammoniti: Cicconi (S), Bettella (J), Buglio (J), Makoumbou (S)

Assistenti: Garzelli e Zezza

Quarto ufficiale: Tremolada

VAR e AVAR: Baroni e Paganessi

Recupero: 5' pt, 5' st