Tragico incidente sull’A16: tre veicoli coinvolti, morte due persone La tragedia nel territorio comunale di Marigliano

Un tragico incidente si è verificato nella tarda serata di sabato sull'autostrada A16 Napoli-Canosa, nel territorio comunale di Marigliano.

All'altezza del chilometro 11.600, si è verificato un tamponamento tra tre vetture. L'impatto ha avuto conseguenze devastanti: secondo le prime informazioni raccolte, due persone hanno perso la vita a seguito del violento incidente avvenuto sull'autostrada A16. Per consentire i soccorsi e liberare la carreggiata dai veicoli incidentati si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Pomogliano est e Napoli est in direzione Canosa.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso. Sulla dinamica del tragico incidente sono in corso accertamenti da parte degli agenti della Polizia Stradale che sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.