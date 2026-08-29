Castellammare di Stabia, in Campania: osservazione astronomica del cielo L'appuntamento è per domani 30 agosto 2026

"Domani, domenica 30 agosto alle 20,00 si terrà la I Edizione di "Sotto le stelle di Stabia". Presso la suggestiva chiesa di Sant'Eustachio nel borgo collinare di Privati a Castellammare di Stabia.

L'evento e' stato organizzato da Archeoclub d'Italia APS Stabiae e l'associazione Astro Campania. Una serata dedicata all'osservazione astronomica di Venere, degli ammassi stellari e della Luna”. Lo ha annunciato, Vincenzo Esposito, Presidente Archeoclub d’Italia sede di Castellammare di Stabia.

Archeoclub punta alla valorizzazione dei borghi collinari stabiesi.

"L'Archeoclub ha messo in campo una serie di eventi per valorizzare i borghi collinari stabiesi, in questo caso e' stata scelta la trecentesca chiesa di Sant'Eustachio. I visitatori potranno ammirare anche le opere esposte all'interno della chiesa. L'evento e' a numero chiuso – ha affermato Massimo Santaniello,

Archeoclub d’Italia sede di Castellammare di Stabia - ed e' già sold out da due giorni. I visitatori muniti di mail di conferma della prenotazione dovranno recarsi presso il sito rigorosamente a piedi e lasciare le proprie auto prima di via Rivo San Pietro".