Movida: controlli nella notte tra le strade del Vomero e dell'Arenella Ai taggi x locali pubblici e attività commerciali

Controlli nella notte tra le strade del Vomero e dell’Arenella. I carabinieri della compagnia Vomero, hanno passato al setaccio tutte le strade della movida, controllato locali e ispezionato attività commerciali.



118 le persone identificate, 49 i veicoli controllati, 20 le sanzioni al codice della strada elevate per un totale di 13 mila euro circa.



2 le persone denunciate. Una 27enne, già sottoposta agli arresti domiciliari, controllata è stata trovata fuori dalla sua abitazione.

Denunciato anche il titolare di una pizzeria in Via Mariano Semmolla. Nel locale individuati 2 lavoratori in nero e non sottoposti alla prevista visita medica.



Effettuati controlli anche con i militari della Guardia di Finanza e al personale della Polizia Municipale. 7 esercizi commerciali ispezionati: 6 sono stati sanzionati per mancata memorizzazione del documento fiscale, mancato collegamento del pos al registro di cassa e orario difforme.



Tre, invece, le attività sottoposte a verifiche igienico-sanitarie insieme al personale dell’Asl di Napoli.



In una cornetteria di via Mascagni sono stati sequestrati circa 250 chili di alimenti. Erano privi delle previste procedure di abbattimento. Contestata anche una sanzione da 2 mila euro, con l’intimazione a regolarizzare la Scia.



Gravi carenze igienico-sanitarie sono state riscontrate anche in un ristorante di cucina giapponese. Il titolare è stato sanzionato con una multa da mille euro.



Controllato anche un ristorante. Sequestrati 7 chili circa di alimenti da forno, compresi alimenti destinati a persone celiache, e altri 7 chili di prodotti di pasticceria. Tutti gli alimenti erano privi delle necessarie procedure di abbattimento e scongelamento. Elevata anche una sanzione amministrativa da 2 mila euro.

