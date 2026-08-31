Trovato in possesso di droga: arresti domiciliari per un 28enne Sequestrata hashish, marijuana e denaro

Servizio ad ampio raggio per i carabinieri della compagnia Napoli centro che hanno passato al setaccio le vie della movida nel cuore del capoluogo partenopeo.

44 persone identificate, 12 veicoli controllati e 14 sanzioni al codice della strada elevate. 2 le persone segnalate alla Prefettura per uso personale di droga.

Un 24enne è stato denunciato perché, nonostante non si fosse fermato all’alt imposto dai militari e datosi alla fuga, si rifiutava di sottoporsi ad accertamenti per rilevare il tasso alcolemico.

Nel bilancio anche un arresto. A finire in manette è un 28enne, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato trovato in possesso di 66 grammi di hashish, 35 grammi di marijuana e 365 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita. Arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio, è ora ai domiciliari in attesa di giudizio.