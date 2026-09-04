Secondigliano e San Pietro a Patierno: controlli straordinari interforze Operazione disposta dal questore di Napoli

Nell’ambito dell’intensificazione dei controlli predisposti dalla questura di Napoli, gli agenti della polizia di stato e nello specifico del commissariato di Secondigliano, i militari del gruppo pronto Impiego della guardia di finanza, con il supporto di personale dei vigili del fuoco e del reparto prevenzione crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri di Secondigliano e San Pietro a Patierno.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato 54 persone, di cui 12 con precedenti di polizia, controllato 25 veicoli e contestato una violazione del codice della strada.

Inoltre, gli operatori hanno sorpreso due uomini intenti a vendere tabacchi lavorati esteri (Tle) privi del marchio del monopolio di stato, pertanto, gli stessi sono stati sanzionati amministrativamente. Uno di essi è stato, sanzionato per occupazione abusiva di suolo pubblico, poiché svolgeva tale attività all’interno di una baracca costruita abusivamente.

Infine, durante le attività, con la collaborazione di personale dell’Asia, oltre alla baracca in questione, ne sono state rimosse altre due, anch’esse costruite abusivamente.