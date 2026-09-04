San Giuseppe Vesuviano, guida sicura: dodici violazioni al codice della strada I controlli della polizia con il supporto di carabinieri, guardia di finanza e vigili urbani

Gli agenti del commissariato di San Giuseppe Vesuviano, con il supporto dei militari dell’arma dei carabinieri e della guardia di finanza, unitamente a personale della polizia locale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio.

Nel corso dell’attività, gli operatori hanno identificato 230 persone, di cui 51 con precedenti, controllato 131 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo ed uno a fermo. Contestate alla fine 12 violazioni del codice della strada e ritirate 2 patenti di guida.

Ancora, gli operatori hanno controllato un’attività commerciale e sanzionato un uomo sorpreso ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo. Un’altra persona è stata, invece, sanzionata amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.

Infine, sono state controllate 12 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.