Napoli, lite violenta in strada sfocia in aggressione ai poliziotti Arrestato un 44enne: si è scagliato contro gli agenti prendendoli a pugni

Momenti di tensione nella serata di ieri a Napoli, dove un diverbio in strada tra due uomini è degenerato in una vera e propria colluttazione, conclusasi poi con l'aggressione agli agenti di polizia intervenuti per riportare la calma. L'episodio si è verificato all'incrocio tra via G. Alfano e vico Minutoli, nel quartiere San Carlo Arena.

L'intervento della Polizia

A notare la scena sono stati gli agenti del Commissariato San Carlo Arena durante un consueto servizio di controllo del territorio. I poliziotti hanno scorto un folto gruppo di persone in forte stato di agitazione che circondava due uomini intenti a picchiarsi violentemente.

Per riportare la situazione sotto controllo è stato necessario anche l'intervento in ausilio delle volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale. Grazie all'azione congiunta, le forze dell'ordine sono riuscite a dividere la folla e a isolare i due contendenti.

L'aggressione agli agenti e l'arresto

Nonostante la presenza delle forze dell'ordine, la tensione non si è placata. Uno dei due uomini coinvolti, un 44enne con precedenti di polizia (anche specifici), ha continuato a mostrare un atteggiamento estremamente violento: si è scagliato contro gli agenti colpendoli con diversi pugni.

Dopo attimi di forte concitazione, i poliziotti sono riusciti a bloccarlo definitivamente. Per il 44enne sono scattate le manette con l'accusa di resistenza a Pubblico Ufficiale, oltre a una denuncia per lesioni a Pubblico Ufficiale. L'altro contendente, un uomo di 43 anni, è stato invece denunciato a piede libero.