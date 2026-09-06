Inter-Napoli, Allegri convinto nel post gara: «Siamo all'altezza dell'Inter» Dopo la sconfitta contro l'Inter, Allegri ha tranquillizzato la squadra elogiando la prestazione

Il Napoli è uscito sconfitto dal campo sabato pomeriggio nella sfida in trasferta contro l'Inter. Una gara complessa per gli azzurri che, passati in vantaggio per 0-2 con le reti di Politano ed Hojlund, hanno subito la rimonta nerazzurra firmata Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Mister Allegri in conferenza stampa ha "tranquillizzato" la propria squadra, elogiando la prestazione in campo del Napoli. «I ragazzi devon stare tranquilli, abbiamo fatto una bella prestazione», queste le parole dell'allenatore azzurro nonostante la seconda sconfitta nelle prime tre partite di Serie A.

Allegri in conferenza stampa: «Siamo all'altezza!»

Massimiliano Allegri ha analizzato il match e le sue scelte nel post gara in conferenza stampa. Di seguito le sue parole:

«Quelli che sono entrati hanno fatto bene. Dovevo decidere tra Badiashile e Beukema che non avevano mai giocato, ho fatto una scelta. In quel momento lì abbiamo perso un po' le distanze, potevamo fare meglio. Dopo sulla palla di Neres e sulla palla di Anguissa potevamo fare gol... Questo è il bello e il brutto del calcio».

«Sapevo che l'Inter fosse nettamente più forte delle altre, è la favorita per la vittoria del campionato. Oggi è stata una bella partita e noi siamo stati all'altezza della squadra più forte».