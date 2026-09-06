Castel Volturno, Napoli subito in campo dopo l'Inter: il report dell'allenamento Lavoro tattico e tecnico per il Napoli, che dopo l'Inter, torna a Castel Volturno ad allenarsi

Il Napoli ha subito ripreso gli allenamenti dopo la sconfitta di ieri contro l'Inter. Questa mattina la squadra di Massimiliano Allegri era al centro sportivo di Castel Volturno per svolgere una sessine di training in vista della prima partita di Champions League contro l'Arsenal. Il Napoli scenderà in campo al Maradona contro i campioni d'Inghilterra mercoledì 9 settembre alle 21:00.

Lavoro tattico e partitina per gli azzurri che, dopo la sconfitta di ieri, puntano all'esordio nella massima competizione europea. Tre sfide prima della lunga sosta di settembre, in ordine cronologico contro Arsenal, Bologna e Fiorentina. Ad arbitrare la gara contro gli inglesi sarà il signor Glenn Nyberg (SWE), fischietto svedese.

SSC Napoli, allenamento in vista della Champions

Di seguito il report dell'allenamento del Napoli:

Dopo il match del Meazza, gli azzurri tornano ad allenarsi in vista dell'esordio in Champions League, mercoledì alle 21:00 al Maradona contro l'Arsenal. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina svolgendo esercitazione in fase di possesso e una serie di partitine. Chiusura di sessione con un lavoro tecnico