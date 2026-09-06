Cade in una buca e si frattura il malleolo: "Serve manutenzione" Capodanno: "Ostacoli ormai quotidiano al Vomero"

Un’altra grave caduta, una frattura al malleolo con almeno trenta giorni di gesso e l’amaro sfogo di un cittadino che denuncia una gestione della sicurezza urbana basata sul principio del riparo tardivo. È l’ennesimo episodio di cronaca che riaccende i riflettori sul degrado delle strade e dei camminamenti pedonali al Vomero, trasformati in un percorso a ostacoli per residenti e passanti.

I fatti si sono verificati intorno alle ore 20:30 in via Camillo de Nardis. Complice l'oscurità e l’illuminazione pubblica non ancora entrata in funzione, un passante è precipitato in una profonda buca quadrata lasciata incustodita, un tempo sede di un albero espiantato e mai sostituito. La vittima ha raccontato di essere caduta rovinosamente e ha sottolineato come la recinzione della buca sia avvenuta soltanto dopo la sua segnalazione alla Polizia Locale e alla Circoscrizione, chiedendosi amareggiato se in città debba sempre valere la vecchia regola del chiudere le stalle dopo che i buoi sono scappati.

Sulla vicenda è intervenuto Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori Collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero e fondatore del gruppo social "Buche partenopee: vedi Napoli e poi..cadi". " Buche, avvallamenti, pavimentazione sconnessa, basoli e cordoli deteriorati, radici affioranti, marciapiedi danneggiati e ostacoli lungo i percorsi pedonali rappresentano ormai una presenza quotidiana in diverse strade e aree pedonali del quartiere"

Di fronte a questa situazione, il Comitato Valori Collinari rivolge un appello urgente all’Amministrazione comunale di Napoli affinché venga avviato un piano straordinario di manutenzione che superi la logica dei rattoppi provvisori. Tra le azioni richieste a tutela dell’incolumità pubblica figurano un censimento aggiornato di tutte le emergenze sul territorio, la messa in sicurezza immediata dei punti critici con il ripristino integrale dei tratti danneggiati e la cura del verde pubblico per evitare che le conche degli alberi rimossi restino trappole scoperte. Contestualmente, il Comitato invita i residenti del Vomero a documentare con foto e video le situazioni di pericolo presenti nel quartiere, inviando le segnalazioni agli uffici preposti per pretendere interventi tempestivi ed evitare nuovi infortuni.