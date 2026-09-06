Malore in campo per Bozhinov: è cosciente, riprende Juve Stabia-Pisa

Al 40' del primo tempo di Juve Stabia - Pisa al "Menti", Rosen Bozhinov, difensore centrale della squadra toscana, ha accusato un malore in campo. Il calciatore è stato soccorso immediatamente dai calciatori sul terreno di gioco e dai sanitari presenti nell'impianto sportivo di Castellammare di Stabia. La gara è stata sospesa dall'arbitro Calzavara dopo minuti di attesa lungo il finale della prima frazione con il rientro delle squadre negli spogliatoi.
Cosciente, al "San Leonardo" per accertamenti
Bozhinov, cosciente, è stato trasportato in ospedale, al "San Leonardo", per accertamenti. Il difensore potrebbe aver accusato una crisi di disidratazione: la prima nota diffusa dalla Juve Stabia. Alle 16.24 nuova comunicazione della società gialloblu: "Visto il miglioramento delle condizioni di Bozhinov, la partita riprenderà dopo cinque minuti di riscaldamento delle squadre".