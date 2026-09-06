Investe studentessa 24enne e scappa: identificato il pirata della strada E' un giovane di 19 anni che si è costituito: denuncia, patente ritirata e auto sequestrata

Gli agenti dell'Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli, grazie all'acquisizione delle immagini di videosorveglianza della zona, ai dati delle telecamere cattura targhe e alla collaborazione di un testimone, hanno circoscritto le indagini a un ristretto gruppo di veicoli della tipologia ripresa. Il testimone, fermo nel traffico della corsia opposta a bordo della propria auto, aveva assistito alla scena e ha consegnato al personale dell'Infortunistica Stradale le immagini della dashcam del proprio veicolo.

IL 19ENNE SI COSTITUISCE DURANTE LE INDAGINI

Proprio mentre erano in corso le attività investigative, il conducente dell'autovettura, un giovane di 19 anni ritenuto responsabile dell'investimento e della fuga con omissione di soccorso, si è costituito.

DENUNCIA, PATENTE RITIRATA E VEICOLO SEQUESTRATO

Per lui è scattata la denuncia per lesioni personali stradali aggravate dalla fuga. Gli è stata ritirata la patente e l'autoveicolo è stato sottoposto a sequestro.

RESTANO GRAVI LE CONDIZIONI DELLA VITTIMA

Restano intanto gravi le condizioni della giovane studentessa di 24 anni coinvolta nell'incidente.