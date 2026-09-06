IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Nonostante i fatti Inter-Napoli, due realtà a confronto completamente diverse...

Così ce l'avevano presentato, come uno "scontro al vertice". Indebitamente. Quello tra Inter e Napoli, infatti, era un confronto tra realtà opposte. Da un lato potere, soldi e programmazione certosina. Anche in espansione. Forse in virtù di una scelta in panchina non conservativa. Dall'altro confuse strategie, sul piano tecnico e su quello economico-finanziario. Un bisogno impellente e compulsivo di vendere, letteralmente a qualunque costo. Un allenatore non avvezzo al risparmio - il suo stipendio ne è fulgida testimonianza - e neppure al modulo, nonostante gli ostinati cantori del suo valore, certificato da vecchi e anacronistici fatti.