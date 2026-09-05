Il Sorrento sbanca anche Giugliano (0-2) e resta al comando del campionato Paura per l’arbitro: sviene e finisce in ospedale, gara sospesa per 15’

Il Sorrento batte 2-0 il Giugliano, conquista la terza vittoria consecutiva in stagione e resta al comando della classifica insieme al Potenza (i lucani hanno battuto 1-0 il Monopoli).

Al "De Cristofaro" la squadra di Maiuri conferma solidità e ottime trame di gioco. Bastano appena nove minuti ai costieri per sbloccare il risultato con Cargnelutti che, dopo il gol vittoria siglato all'Arechi, trova un altro sigillo importante. Subito dopo il gol la partita subisce un'interruzione di un altro quarto d'ora per un infortunio subito dal direttore di gara: dopo uno scontro fortuito Jules Mbei perde conoscenza ed è costretto a lasciare il terreno di gioco per recarsi in ospedale dove resta sotto osservazione. L'arbitro viene sostituito dal quarto uomo ma anche dopo la ripresa del gioco la musica non cambia: il Sorrento è più in palla e al 39' trova il raddoppio con Bolzan che chiude definitivamente i conti. Il Giugliano abbozza una reazione ma non basta per evitare la seconda sconfitta consecutiva. Continua invece il momento magico del Sorrento, sempre più protagonista di questo avvio di stagione.