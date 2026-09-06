Napoli ribaltato dall'Inter: rimpianti per la chance sprecata da Anguissa

Allegri: "Sconfitta che brucia, presi cinque gol in due partite, ma indicazioni positive"

napoli ribaltato dall inter rimpianti per la chance sprecata da anguissa
Napoli.  

Testa alla Champions League dopo il ribaltone subito a San Siro. Avanti di due gol in avvio di ripresa con Politano e Hojlund, il Napoli si fa riprendere e superare dall'Inter, dalla doppietta di Lautaro Martinez intervallata dalla rete di Thuram. "È una sconfitta che brucia perchè eravamo avanti 2-0 e abbiamo avuto anche altre opportunità per segnare. - ha spiegato Massimiliano Allegri nel post-gara - Purtroppo pensavamo che la palla fosse già fuori nell'occasione del primo gol dell'Inter e questo ci ha condizionato".

"In questo momento paghiamo molto cari gli errori"

Rimpianti azzurri anche sul 2-2 con la transizione non finalizzata da Neres e soprattutto dall'errore sottoporta di Anguissa. Il camurenese non ha girato in porta da pochi centimetri la conclusione di Lucca. "In ogni caso bisogna stare sereni perchè la prestazione è stata di livello. In questo momento paghiamo molto cari gli errori ma alla lunga la squadra raccoglierà i frutti del lavoro perchè stiamo crescendo. - ha aggiunto il tecnico del Napoli - Abbiamo preso 5 gol in due partite, eppure in entrambe le gare avremmo meritato di più. Bisogna fare gol quando ne abbiamo l'occasione e sbagliare meno in fase di non possesso. Però la squadra ha dato indicazioni positive al di là dei risultati".

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