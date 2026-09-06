Napoli ribaltato dall'Inter: rimpianti per la chance sprecata da Anguissa Allegri: "Sconfitta che brucia, presi cinque gol in due partite, ma indicazioni positive"

Testa alla Champions League dopo il ribaltone subito a San Siro. Avanti di due gol in avvio di ripresa con Politano e Hojlund, il Napoli si fa riprendere e superare dall'Inter, dalla doppietta di Lautaro Martinez intervallata dalla rete di Thuram. "È una sconfitta che brucia perchè eravamo avanti 2-0 e abbiamo avuto anche altre opportunità per segnare. - ha spiegato Massimiliano Allegri nel post-gara - Purtroppo pensavamo che la palla fosse già fuori nell'occasione del primo gol dell'Inter e questo ci ha condizionato".

"In questo momento paghiamo molto cari gli errori"

Rimpianti azzurri anche sul 2-2 con la transizione non finalizzata da Neres e soprattutto dall'errore sottoporta di Anguissa. Il camurenese non ha girato in porta da pochi centimetri la conclusione di Lucca. "In ogni caso bisogna stare sereni perchè la prestazione è stata di livello. In questo momento paghiamo molto cari gli errori ma alla lunga la squadra raccoglierà i frutti del lavoro perchè stiamo crescendo. - ha aggiunto il tecnico del Napoli - Abbiamo preso 5 gol in due partite, eppure in entrambe le gare avremmo meritato di più. Bisogna fare gol quando ne abbiamo l'occasione e sbagliare meno in fase di non possesso. Però la squadra ha dato indicazioni positive al di là dei risultati".