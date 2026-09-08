Non si rassegna, insulta e aggredisce l'ex compagna: arrestato Notte di terrore nel napoletano. L'immediato intervento della polizia ha scongiurato il peggio

Nella notte la polizia ha arrestato un 31enne, per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale.

Gli agenti del commissariato di Acerra, sono intervenuti per la segnalazione di un uomo molesto all’esterno dell’abitazione dell’ex compagna.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno preso contatti con la donna la quale, in evidente stato di agitazione, ha raccontato che, poco prima, il suo ex compagno aveva inveito contro di lei. Inoltre, la stessa ha riferito che, già in precedenti occasioni, era stata aggredita fisicamente dal suo ex.

In quei frangenti, il 31enne, noncurante della presenza degli operatori, ha proseguito nella sua condotta aggressiva, tentando nuovamente di aggredire la donna, finché non è stato bloccato e arrestato dagli agenti.