Fuorigrotta: sorpreso a cedere droga e arrestato Manette ai polsi di un 18enne

La polizia ha arrestato un 18enne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Lo stesso è stato anche denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Gli agenti del commissariato San Paolo, nel transitare in via Renato Carosone, hanno notato un uomo che, accortosi della presenza dei poliziotti, si è dato alla fuga gettando qualcosa tra la vegetazione.

I poliziotti, prontamente intervenuti, sono entrati all’interno di un parcheggio privato, dove il 18enne si era introdotto e lo hanno bloccato, trovandolo in possesso di un coltello, con la lama intrisa di sostanza stupefacente, e di 350 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Inoltre, gli operatori hanno recuperato quello di cui lo stesso si era disfatto, rinvenendo tra la vegetazione un pacchetto di sigarette con circa 20 grammi di marijuana, un contenitore con circa 8 grammi della stessa sostanza, un involucro di hashish e 14 involucri di cocaina del peso di circa 6 grammi e diverso materiale per il confezionamento della sostanza.