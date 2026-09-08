IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Altrove dalle chiacchiere Il peggior inizio di campionato da 15 anni a questa parte non ha ancora convinto i lodatori...

Io non sono un allenatore di calcio, men che meno un lungimirante giornalista. Di quelli che hanno visto la scelta di Massimiliiano Allegri al Napoli come la più logica possibile. Il teorema era semplice: se tanto mi dà tanto, anche questa volta la consecutio temporum era dalla parte degli azzurri. Come con la Juventus, il tecnico livornese avrebbe portato messi - non Lionel - e scudetti dopo la venuta del "migliore". Sembra che il peggior inizio di campionato da 15 anni a questa parte non abbia ancora convinto l'incrollabile pattuglia dei lodatori a prescindere che occorre dimostrare, altrove dalle chiacchiere, il proprio valore.