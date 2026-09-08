Napoli-Arsenal, Di Lorenzo: «Siamo pronti! È una partita stimolante» Il capitano Giovanni Di Lorenzo in conferenza stampa pre Napoli-Arsenal

Esordio in Champions League per il Napoli di Massimiliano Allegri: domani gli azzurri scenderanno in campo al Maradona contro l'Arsenal di Arteta alle 21:00. Oggi alle 17:00 presentano la gara in conferenza stampa il tecnico del club ed il capitano Giovanni Di Lorenzo.

Di Lorenzo in conferenza pre Napoli-Arsenal

Di seguito le parole di Di Lorenzo in conferenza stampa:

«Questa partita arriva nel momento giusto, perché dopo una sconfitta è bene rigiocare subito. C'è voglia di fare bene ed iniziare questo percorso in modo positivo. Abbiamo analizzato gli errori e siamo pronti per domani sera per fare una bella partita».

«5 gol in due partite? Abbiamo rivisto gli errori. Subire tre gol in un tempo è una cosa che sicuramente non ci fa piacere. Dovremmo fare meglio già da domani sera, perché quando giochi questa competizione al minimo errore le altre squadre ti puniscono. Dobbiamo fare una partita perfetta sotto questo punto di vista».

Napoli-Arsenal, Di Lorenzo: «Partita stimolante»

«Il mister ci ha chiesto di essere più aggressivi, di coprire più palla quando la hanno gli avversari, di faticare quando non abbiamo il pallone. Nelle prime partite la gamba non è al 100%, quindi stiamo lavorando molto su questo aspetto per migliorare. Dobbiamo difendere tutti insieme e gestire meglio i momenti della gara. Dobbiamo difenderci con il pallone quando non è possibile attaccare: gestire diversamente la fase di possesso».

«Cuore, cattiveria e coraggio: serve un po' di tutto. Affrontiamo una squadra forte, che ha vinto la Premier League e che è arrivata in finale lo scorso anno in questa competizione. Una partita difficile, ma anche stimolante per capire il nostro livello. Vogliamo fare meglio dello scorso anno».

«Non dobbiamo fare sempre paragoni con lo scorso anno, è passato. Abbiamo iniziato un nuovo percorso con il nuovo allenatore: è un mese e mezzo che lavoriamo con Allegri. Siamo all'inizio e cercheremo di seguire il suo credo. È un allenatore esperto e la squadra sta cercando di assimiliare il prima possibile le sue idee».

«5 in difesa? Proviamo alternative durante la settimana, perché ormai le partite si dividono in più fasi e c'è bisogno di saper fare più cose. Lavoriamo su tante situazioni che possono ricrearsi durante la partite. Il mio ruolo? Per me è indifferente, posso fare sia il braccetto che il quinto»

«Se giochiamo anche noi questa competizione, vuol dire che siamo tra queste squadre forti. Siamo pronti per domani, avremo il Maradona pieno e siamo carichi».