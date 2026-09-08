Napoli-Arsenal, Allegri: «Out Anguissa, Neres in forse. De Bruyne? Titolare» Allegri in conferenza stampa pre Napoli-Arsenal: «Domani inizia un mini-campionato»

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in Champions League del Napoli. Gli azzurri scenderanno in campo domani alle 21:00 contro l'Arsenal allo Stadio Diego Armando Maradona. Il tecnico dovrà fare a meno di McTominay e Giovane e potrebbe anche optare per dei cambi di formazione.

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Allegri pre Napoli-Arsenal in conferenza stampa

Di seguito le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa:

«Domani inizia una competizione diversa dal campionato, un mini-campionato, bisogna fare 12 punti per assicurarsi il passaggio del turno. Affrontiamo la squadra vice campione d'Europa, vincente in Premier. Negli ultimi 4 anni Arteta ha fatto un lavoro straordinario, sappiamo le difficoltà della partita: va affrontata con orgoglio e voglia».

«Cambiamento tattico? Assolutamente no. Non ci saranno McTominay, che come sapete stamattina è stato operato, e anche Anguissa che stamattina aveva un problema all'adduttore. Neres? Punto interrogativo, domattina vediamo: se sta bene e il ginocchio non gli dà fastidio sarà disponibile altrimenti sarà fuori anche lui».

«Sabato secondo me è stata una bellissima partita persa per nostre ingenuità. Questo è il calcio. Domani è una competizione diversa: l'Europa ti dà ancora più stimoli e adrenalina. Affronteremo i migliori e servirà grande tecnica e quando non avremo la palla bisognerà difendere meglio di squadra perché fino a questo momento in certi casi abbiamo lasciato un po' a desiderare».

Allegri su Gilmour e sulla formazione: «De Bruyne titolare!»

«Gilmour? Domani valuterò la formazione. Ho 4 centrocampisti: Gilmour, Lobotka, De Bruyne e Vergara. Di questi 4 ne giocheranno tre».

«Bisogna fare un passetto alla volta. Domani iniziamo e poi fino a fine gennaio ci sono otto partite dove, ripeto, dobbiamo fare un bel po' di punti. Bisogna essere fiduciosi, la Champions è un'ambizione che dobbiamo avere tutti».

«Arsenal favorita? È normale, ma noi dobbiamo avere la voglia di fare una buona partita. Alla fine si vedrà il risultato. L'Arsenal è una squadra completa, Arteta è stato molto bravo e veloce nel sistemare la fase difensiva: subiscono pochi gol. Quando lavorano di squadra lavorano molto bene»

«Hojlund? Ha 23 anni, ha tutte le possibilità per crescere, soprattutto in fase realizzativa e diventare anche più pulito tecnicamente. Ha voglia di imparare e lo potrà sicuramente fare e lo farà».

«De Bruyne è un giocatore staordinario, è arrivato il 5 agosto, domani molto probabilmente sarà della partita».