Napoli-Arsenal, domani l'esordio in Champions: le probabili formazioni

Il Napoli di Massimiliano Allegri esordirà in Champions League domani alle ore 21:00 allo Stadio Diego Armando Maradona. La sfida contro l'Arsenal sarà la prima di 8 gare che segneranno il cammino degli azzurri nella prima fase della massima competizione europea. Oggi alle 17:00 la gara verrà presentata da mister Allegri e dal capitano Giovanni Di Lorenzo in conferenza stampa.
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Il club ha pubblicato sul proprio sito ufficiale le indicazioni per i tifosi per accedere allo stadio, invitando tutti a recarsi all'impianto sportivo con largo anticipo rispetto al fischio d'inizio, al fine di espletare correttamente le procedure d’ingresso. CLICCA QUI PER LEGGERE LE INFO PUBBLICATE DALLA SSC NAPOLI.
Napoli-Arsenal: le probabili formazioni
Mister Massimiliano Allegri potrebbe puntare su alcuni cambi nell'undici iniziale rispetto alle ultime formazioni schierate. In particolare, le novità potrebbero riguardare l'impiego dal primo minuto di Kevin De Bruyne e David Neres, entrati al 62° contro l'Inter. Di seguito le probabili scelte dei due tecnici:
NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Z. Anguissa, Lobotka, De Bruyne; D. Neres, Hojlund, A. Santos. Allenatore: Allegri.
ARSENAL (4-3-3): Raya; J. Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Odegaard, B. Guimarães, Rice; Saka, Havertz, Tzolis. Allenatore: Arteta.