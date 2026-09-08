Aggressione minore al Vomero, Capodanno: "Ennesimo grave episodio" L'appello urgente: " Chiediamo interventi immediati"

Il comitato Valori collinari condanna con la massima fermezza l’aggressione verificatasi nella notte in piazza Vanvitelli, dove un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato alla schiena da uno o più sconosciuti, rimanendo gravemente ferito. Leggi qui la cronaca dell'accaduto.

I carabinieri della compagnia Vomero stanno indagando per fare luce sulla vicenda e identificare i presunti aggressori.

"Quello che è successo stanotte è vergognoso e inaccettabile - afferma Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari - . Non siamo di fronte a un episodio isolato, ma all’ultimo atto di una serie di aggressioni, risse e situazioni di allarme che hanno trasformato, negli ultimi anni, il Vomero e segnatamente piazza Vanvitelli in un luogo dove i residenti, specialmente al calar delle tenebre, hanno paura di passeggiare.

Le istituzioni hanno il dovere di proteggere i cittadini, non di far finta di niente mentre la sicurezza si sgretola, costringendo le persone a tapparsi in casa, come in una sorta di coprifuoco".

Il comitato rivolge un appello segnatamente al prefetto di Napoli, Michele di Bari, e a tutte le autorità competenti: "Chiediamo interventi immediati, concreti e visibili - sottolinea Capodanno -. Non ci accontentiamo delle consuete dichiarazioni di rito in circostanze analoghe: vogliamo presidi fissi, controlli mirati, un piano straordinario per il Vomero. Se serve, come in altre zone della città, istituire subito una zona rossa per piazza Vanvitelli e per le vie adiacenti, con divieti di assembramento notturno e tolleranza zero per chi delinque ".

Il comitato ricorda che la piazza simbolo del Vomero è già stata, in più occasioni, teatro di episodi di violenza e di allarme sociale, saliti alla ribalta delle cronache e che, proprio per questo, la percezione d'insicurezza e di paura tra residenti, esercenti commerciali e famiglie è ormai insostenibile.

Se le autorità preposte non prenderanno i provvedimenti necessari di fronte a quest'ennesimo episodio di violenza, il Comitato Valori collinari si riserva di promuovere iniziative di protesta pacifica ma determinata, per chiedere con forza la sicurezza che ci spetta di diritto ai cittadini.

Al riguardo il Comitato Valori collinari chiede un incontro urgente con Comune di Napoli, Prefettura e Questura per definire un piano di sicurezza dedicato al Vomero con l’attivazione immediata di controlli a piedi e in auto nelle ore serali e notturne, con particolare attenzione a piazza Vanvitelli, via Scarlatti, via Luca Giordano e alle traverse e con il potenziamento di sistemi dei videosorveglianza e d'illuminazione pubblica. Occorre altresì l’avvio di un tavolo permanente con scuole, associazioni e commercianti per prevenire il degrado e supportare i giovani.

"La sicurezza non è un optional ma un diritto - conclude Capodanno -. Se le istituzioni preposte non agiranno in tempi rapidi, il Comitato non esiterà a scendere in piazza con residenti, commercianti e famiglie".