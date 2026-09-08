Ancora violenza a Napoli, 16enne accoltellato al Vomero: indagano i carabinieri Il 16enne è stato trasportato al pronto soccorso del Fatebenefratelli

Questa notte i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti al pronto soccorso del Fatebenefratelli per un minore ferito.

Si tratta di un 16enne incensurato di Napoli. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato aggredito in piazza Vanvitelli, da uno sconosciuto, per motivi ancora poco chiari.

Poco dopo, l’aggressore sarebbe tornato in gruppo e, nella colluttazione, il 16enne avrebbe ricevuto una coltellata alla schiena. 10 i giorni di prognosi. Indagini in corso per chiarire dinamica da parte dei carabinieri della compagnia Vomero