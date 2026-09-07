Centenario SSC Napoli, al via le riprese del nuovo film: la trama Iniziano le riprese del nuovo film del Centenario dell’SSC Napoli prodotto da Filmauro

Sono iniziate le riprese del nuovo film sul Centenario dell’SSC Napoli prodotto da Filmauro, da un idea di Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro aveva già annunciato in precedenza la volontà di realizzare un film sulla storia del club nell'anno di questo importante e storico traguardo.

Il nuovo film coinvolge nella stesura dei soggetti Mimmo Carratelli e Maurizio de Giovanni ed è scritto dallo scrittore napoletano con la collaborazione di Massimiliano Pacifico, che lo dirige.

Centenario Napoli: la trama del nuovo film

Il film è ambientato nel giorno dell’inaugurazione del Bar dello Sport, che culmina nella grande partita del Napoli. Il Professore (Gino Rivieccio) rievoca cent’anni di storia del club. Tra sogni condivisi e ferite irrisolte, Daniele (Antonio Orefice) insegue il sogno di diventare match analyst, mentre Caterina (Susy Del Giudice) prova a ricucire il rapporto di Eugenio (Giovanni Esposito), proprietario del bar, con suo padre.

Un cast d'eccezione per il nuovo film del Napoli che celebra i cento anni di storia del club.