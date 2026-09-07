Aversa, il Teatro Cimarosa accende i riflettori sulla stagione 2026 / 2027 Giovedì 10 settembre la presentazione ufficiale del cartellone 2026–2027 con i protagonisti

Il sipario sta per alzarsi su una nuova, straordinaria stagione di grande spettacolo. Giovedì 10 settembre 2026, alle ore 11.30, il monumentale Salone Romano del Teatro Cimarosa di Aversa (CE) ospiterà la conferenza stampa di presentazione ufficiale del cartellone teatrale per la stagione 2026–2027.

Un appuntamento imperdibile per la stampa e per gli appassionati di teatro e di comicità d'autore. A svelare i dettagli della nuova programmazione sarà il Direttore Artistico Daniele Ippolito con il giornalista Michelangelo Iossa. All'incontro prenderanno parte anche Vincenzo Virgilio, patron del Teatro Cimarosa e alcuni dei protagonisti della prossima stagione artistica, pronti a raccontarsi in anteprima alla stampa e al pubblico.

La conferenza stampa vedrà le presenze istituzionali di Franco Matacena, Sindaco della Città di Aversa, e di Nicola De Chiara, Assessore alla Cultura del Comune di Aversa. La presentazione sarà arricchita da un buffet conviviale offerto agli ospiti e ai giornalisti intervenuti nel Salone Romano per brindare insieme all'avvio della nuova stagione.

Il Teatro Cimarosa di Aversa presenta il cartellone 2026/27

Il cartellone teatrale 2026 / 2027: