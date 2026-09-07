Aversa, il Teatro Cimarosa accende i riflettori sulla stagione 2026 / 2027

Il sipario sta per alzarsi su una nuova, straordinaria stagione di grande spettacolo. Giovedì 10 settembre 2026, alle ore 11.30, il monumentale Salone Romano del Teatro Cimarosa di Aversa (CE) ospiterà la conferenza stampa di presentazione ufficiale del cartellone teatrale per la stagione 2026–2027.
Un appuntamento imperdibile per la stampa e per gli appassionati di teatro e di comicità d'autore. A svelare i dettagli della nuova programmazione sarà il Direttore Artistico Daniele Ippolito con il giornalista Michelangelo Iossa. All'incontro prenderanno parte anche Vincenzo Virgilio, patron del Teatro Cimarosa e alcuni dei protagonisti della prossima stagione artistica, pronti a raccontarsi in anteprima alla stampa e al pubblico.
La conferenza stampa vedrà le presenze istituzionali di Franco Matacena, Sindaco della Città di Aversa, e di Nicola De Chiara, Assessore alla Cultura del Comune di Aversa. La presentazione sarà arricchita da un buffet conviviale offerto agli ospiti e ai giornalisti intervenuti nel Salone Romano per brindare insieme all'avvio della nuova stagione.
Il Teatro Cimarosa di Aversa presenta il cartellone 2026/27
Il cartellone teatrale 2026 / 2027:
- Sabato 31 Ottobre 2026 – Ciro Ceruti | Non tutti i mali vengono per nuocere
- Sabato 28 Novembre 2026 – Carlo Morelli | That’s Napoli Show
- Domenica 13 Dicembre 2026 – Gigi & Ross | Bombask! 25 anni insieme
- Sabato 16 Gennaio 2027 – Rosario Verde | Due mariti per un bebè
- Sabato 13 Febbraio 2027 – Rosario Minervini / Ciro Esposito | La cicogna del vicino
- Sabato 20 Marzo 2027 – Oscar Di Maio | Gennaro Belvedere Testimone cieco
- Sabato 10 Aprile 2027 – Maria Bolignano e Nunzia Schiano | Le pornoprecarie (quella di OnlyFals)