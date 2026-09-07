Sant'Agnello: i cittadini hanno scelto il nome del nuovo asilo nido A Colli di Fontanelle: si chiamerà "Il sentiero dei piccoli"

Stamattina sono arrivati i risultati del sondaggio aperto alla cittadinanza per scegliere, tra tre opzioni proposte, il nome del nuovo asilo nido di Sant’Agnello, ai Colli di Fontanelle.

Ha vinto, con il 56,3% delle preferenze, il nome “Il Sentiero dei Piccoli” (vincendo su “Il Glicine” che ha ottenuto il 21,5% e “Il Nido dei Boccioli” che ha raccolto invece il 22,2% dei voti).

Il nuovo asilo nido di Sant’Agnello, realizzato con fondi Pnrr (M4C1-1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”), ha iniziato le attività di accoglienza dei piccoli stamani e verrà inaugurato ufficialmente giovedì 10 settembre 2026, alla presenza del sindaco Antonino Coppola, dell’assessore alle politiche sociali Maria Russo e tutta l’amministrazione comunale, della cooperativa Boetheia che gestisce il servizio e delle famiglie, in un piccolo momento di festa alle ore 16:00, aperto a tutta la cittadinanza.