Napoli, il ruolo del Csm al centro del dibattito del Comitato "Mario Pagano" In programma venerdì 25 settembre, alle ore 18, nella sede di tmdp Lex

Il volto attuale del Consiglio superiore della magistratura, il suo ruolo e il rapporto tra Costituzione formale e Costituzione materiale saranno al centro di un dibattito in programma venerdì 25 settembre, alle ore 18, nella sede di tmdp Lex, in via dei Mille 61, a Napoli.

L'iniziativa è promossa dal Comitato “Mario Pagano” per le riforme e per la cultura dello Stato di diritto, insieme a Movimento Forense Napoli, Camera Penale di Napoli, Camera Penale di Napoli Nord, Camera Penale di Nola “Giovanni Leone”, Camera Penale di Torre Annunziata e Associazione Forense “Piero Calamandrei” di Napoli.

Dopo i saluti dell'avvocato penalista Lelio Della Pietra, founding e managing partner di tmdp Lex, l'incontro sarà introdotto e moderato dalla giornalista Taisia Raio.

Al confronto prenderanno parte Luca Longhi, ordinario di Diritto costituzionale all'Università Telematica Pegaso; Carmen Giuffrida, giudice del Tribunale per i Minorenni di Catania e componente del Comitato “Magistrati del Sì per una nuova giustizia”; Francesco Picca, presidente del Comitato “Mario Pagano”; Giuseppe Visone, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Direzione distrettuale antimafia; e Natalia Ceccarelli, consigliere della Corte d'Appello di Napoli, IX Sezione civile.

Il dibattito affronterà uno dei temi più delicati dell'attuale confronto sulla giustizia italiana, soffermandosi sul ruolo del Csm, sull'equilibrio tra i poteri dello Stato e sulla concreta applicazione dei principi costituzionali.

L'incontro sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook del Comitato “Mario Pagano”. L'iniziativa culturale è ospitata e sponsorizzata da tmdp Lex.