Napoli-Arsenal: divieto di vendita alcolici in centro e allo stadio Stretta del sindaco Manfredi per la Champions: divieto in città e allo stadio Maradona il 9settembre

Una notte di grande calcio europeo che richiede misure di sicurezza straordinarie. In vista della supersfida di Champions League tra Napoli e Arsenal, in programma mercoledì 9 settembre allo stadio Diego Armando Maradona, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha firmato una nuova ordinanza per blindare la città e garantire il regolare svolgimento dell'ordine pubblico. Il provvedimento, adottato su specifica richiesta della Questura di Napoli, estende i divieti non solo alle aree limitrofe all'impianto sportivo di Fuorigrotta, ma introduce restrizioni severissime anche nel cuore del centro cittadino.

Gli orari e le zone del divieto

La stretta sugli alcolici scatterà a metà settimana. Nel dettaglio, l'ordinanza sindacale prevede:

Stop totale agli alcolici: il divieto di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche in centro città sarà attivo dalle ore 12:00 di mercoledì 9 settembre fino alle ore 02:00 di giovedì 10 settembre.

Misure rafforzate a Fuorigrotta: lo stop si raccorda con le prescrizioni già operative nei pressi dello stadio Maradona, estese dalle tre ore precedenti il fischio d'inizio fino a due ore dopo il triplice fischio finale.

Giro di vite sui contenitori: solo plastica leggera e carta

Non solo alcol: l'ordinanza conferma la linea dura contro ogni possibile rischio legato al lancio di oggetti e al consumo in contenitori pericolosi. Per tutti gli esercizi pubblici, commerciali e i punti vendita situati nelle aree sensibili e nei pressi dello stadio vige il divieto assoluto di commercializzare qualsiasi bevanda in bottiglie di vetro o plastica rigida, lattine, tetrapak o materiali misti. La somministrazione e la vendita delle bevande, per tutta la durata delle restrizioni, saranno consentite esclusivamente utilizzando bicchieri di plastica leggera o di carta. L'obiettivo delle autorità è prevenire turbative all'ordine pubblico e tutelare l'incolumità dei tifosi locali e dei sostenitori inglesi in arrivo a Napoli per una delle notti europee più attese della stagione.