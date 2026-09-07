Napoli Futsal e il futuro del Palavesuvio: Manfredi applaude gli investimenti Oggi la presentazione ufficiale del Napoli futsal

Una città che cresce attraverso i suoi grandi gruppi imprenditoriali e una rete di discipline sportive che spaziano dal calcio al basket, fino all'eccellenza del calcio a 5. È il quadro tracciato dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, intervenuto a margine della presentazione ufficiale del Napoli Futsal per sottolineare l'importanza strategica degli investimenti messi in campo dalla famiglia Perugino. Non solo una prima squadra di altissimo livello e fortemente competitiva per i traguardi di vertice, ma un'attenzione particolare e concreta rivolta al settore giovanile, considerato un presidio fondamentale per offrire opportunità di crescita, aggregazione e formazione ai bambini e alle famiglie del territorio.

Il fulcro dell'intervento del primo cittadino si è poi spostato sul piano infrastrutturale, con un riferimento diretto al futuro del Palavesuvio di Ponticelli. Sul tavolo dell'amministrazione comunale c'è infatti una proposta articolata, presentata proprio dalla famiglia Perugino in sinergia con le federazioni e le realtà sportive che già vivono quotidianamente l'impianto. L'obiettivo condiviso è ambizioso: trasformare la struttura in una vera e propria "Cittadella dello Sport" pienamente funzionale, aperta ventiquattro ore su ventiquattro e sette giorni su sette, provvedendo contestualmente al recupero e alla valorizzazione di tutti gli spazi esterni che finora non sono mai stati pienamente sfruttati.

Un'opportunità straordinaria di riqualificazione urbana e sociale per l'intera area orientale della città, su cui gli uffici comunali hanno già avviato un attento esame formale attraverso la conferenza dei servizi. Il modello delineato punta a coniugare l'alta agonisticamente con la vocazione sociale dello sport, creando un polo d'attrazione permanente in grado di rispondere alle esigenze della cittadinanza e di consolidare il percorso di rilancio di Napoli come capitale dello sport.