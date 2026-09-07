Tragedia sui binari a Portici: uomo investito e ucciso da un treno Circolazione paralizzata sulla Napoli-Salerno

Dramma in mattinata nei pressi della stazione ferroviaria di Portici, dove un uomo è stato investito e ucciso da un convoglio in transito. L'impatto non ha purtroppo lasciato scampo alla vittima.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti delle forze dell'ordine e l'autorità giudiziaria per effettuare i rilievi di rito e avviare i primi accertamenti. Al momento, gli inquirenti mantengono il massimo riserbo e non escludono alcuna pista: dal tragico incidente – magari legato a un attraversamento sconsiderato dei binari – fino all'ipotesi del gesto volontario.

Inevitabili e pesanti le ripercussioni sulla linea ferroviaria. La circolazione dei treni è stata completamente sospesa nel tratto compreso tra le stazioni di Napoli San Giovanni-Barra e Torre del Greco, provocando forti ritardi, variazioni di percorso e cancellazioni sull'intera direttrice Napoli-Salerno.

Per limitare i disagi ai viaggiatori, Trenitalia ha attivato un servizio di bus sostitutivi a spola tra la stazione di Napoli San Giovanni e Torre Annunziata Centrale, mentre si attende il nulla osta dell'autorità giudiziaria per la rimozione della salma e il ripristino graduale della linea.