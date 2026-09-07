Incendio ecoballe: "Ennesima prova del fallimento della gestione regionale" Il caso Giugliano in Campania dopo Airola. L'appello di Michela Rostan, Lega

“L’incendio divampato nel sito di stoccaggio delle ecoballe di Masseria del Re, a Giugliano, rappresenta l’ennesima testimonianza della gestione fallimentare del ciclo dei rifiuti da parte della Regione Campania, che in tutti questi anni non è stata in grado di dotare il territorio degli impianti necessari per una gestione moderna, efficiente e realmente sostenibile.

Le emergenze non si risolvono accumulando rifiuti e rinviando le scelte. Un territorio che per troppi anni ha scontato ritardi, emergenze e scelte sbagliate non può continuare a vivere con il timore che siti di stoccaggio e montagne di rifiuti possano trasformarsi in una nuova minaccia per l’ambiente e per la salute dei cittadini”.

Lo dichiara la consigliera regionale della Lega Michela Rostan, componente dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio, intervenendo sull’incendio che ha interessato il sito di Masseria del Re.

“Con la massima urgenza devono essere attivate tutte le misure necessarie per tutelare la salute pubblica – aggiunge Rostan - garantendo un monitoraggio costante dell’aria, del suolo e delle produzioni agricole potenzialmente coinvolte.

I cittadini di Giugliano, della Terra dei Fuochi e dei territori limitrofi hanno già pagato un prezzo troppo alto. Non possiamo continuare a rincorrere le emergenze ambientali: è arrivato il momento di prevenirle definitivamente”.