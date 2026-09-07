Napoli, Polizia: nuovi arrivi di funzionari e direttivi Ecco tutte le designazioni

Nel quadro della riorganizzazione e del potenziamento degli uffici, sono stati assegnati alla questura di Napoli tre nuovi funzionari.

Si tratta del vice questore aggiunto Paolo Maisto, proveniente dal commissariato di Casal di Principe, vice questore aggiunto Marco Nottebella, proveninente dalla questura di Arezzo, ed il commissario capo Angela Sangeniti, proveniente dalla questura di Piacenza.

Ancora, altri tre funzionari sono stati assegnati presso il IV reparto mobile di Napoli: si tratta del commissario capo Giuseppe Maruggi, proveniente dall'ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al dipartimento della pubblica sicurezza, commissario capo Pierluigi Matteo Baldino, proveniente dalla questura di Roma e dal 17 novembre, anche il commissario capo Fabio Formisano, proveniente dal commissariato di Telese.